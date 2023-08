Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz kipi ze złości. Krzyki w stodole. Poszło o pieniądze

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk z Plutycz to doświadczony podlaski rolnik, który dysponuje ponad 50 ha ziemi oraz sporą liczbą zwierząt. Mężczyzna przejął gospodarkę od swojego ojca Gienka, który mimo 68 lat na karku, chętnie pomaga synowi w codziennych obowiązkach. Andrzej z Plutycz, jak każdy rolnik w Polsce, musi mierzyć się z problemami i wyzwaniami. Niedawno 40-latek wyznał, że jest załamany ceną pszenicy w Polsce. Do rozmowy doszło w stodole należącej do ojca chrzestnego Gienka, pana Jana. Zimą Andrzej trzymał w niej swoją przyczepę. Chciał sprzedać przyczepę, ale nie było chętnych. Po chwili pojawił się temat pszenicy. - Teraz pszenica, śmieją się, że po 70 zł nie ma komu brać! I co, za 70 zł sprzedam? Nigdy w życiu! - uniósł się Andrzej. - A nawozy po 350 zł, to jaki to zysk? - pytał rolnik. Mężczyzna chwalił się, że rok temu sprzedawał pszenicę za nawet 200 zł. Serial Rolnicy. Podlasie emitowany jest w każdą niedzielę na kanale Fokus TV o godz. 20.

