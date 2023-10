i Autor: Fokus TV Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz nie byczy się na kanapie. Prawdziwy lider! Opłacało się

Pokazał moc

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz nie marnuje czasu. Imponujące zbiory. Co on z tym zrobi?

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz pokazał właśnie, że potrafi być prawdziwym liderem. 40-letni rolnik, który jest krytykowany przez część swoich fanów za to, że nie zawsze chętnie garnie się do pracy, tym razem pokazał, na co go stać. Razem z wierną ekipą wyjechał na pole, na zbiór buraków. Praca szła wzorowo. Zobaczcie zresztą sami.