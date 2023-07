Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk poszła na żywioł. Zdradziła za dużo? To pierwsza taka sytuacja

Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk to bez wątpienia najpopularniejsza pani rolnik w woj. podlaskim. Jej słynne Ranczo Laszki odwiedzają fani z całej Polski. Największą atrakcją gospodarstwa są piękne zwierzęta, wśród których prym wiodą kozy, konie i krowy. Tym razem 36-latkę i jej Ranczo Laszki odwiedzili niezwykli goście: aktorzy Artur Barciś oraz Anna Seniuk. - Dziś miałam ogromną przyjemność współpracować ze wspaniałymi aktorami, naszymi gośćmi na Ranczu był pan Artur Barciś i pani Ania Seniuk - napisała na swoim fanpage'u Emilia Korolczuk. Co te gwiazdy robiły na Podlasiu? - Florka i setka naszych kóz będą miały swój malutki udział w nowym filmie komediowym. Jestem dumna z moich zwierzaków jak nigdy, poszliśmy na żywioł z zerowym przygotowaniem i poszło doskonale! - zdradziła Korolczuk. Do wpisu kobieta dołączyła kilka zdjęć (możecie je zobaczyć na dole artykułu). Słynna pani rolnik zdradziła również, że Artur Barciś i Anna Seniuk to "bardzo mili ludzie". - Super ciekawa przygoda, troszkę inne doświadczenia niż w "Rolnikach" - podsumowała Korolczuk. Serial Rolnicy. Podlasie można oglądać w każdą niedzielę o godz. 20 na kanale Fokus TV.

