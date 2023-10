Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk już się szykuje. Radosny moment na Ranczu Laszki. "Będzie niespodzianka"

Rolnicy. Podlasie. Regularne wizyty weterynarza na Ranczu Laszki to podstawa. Chodzi przecież o życie i zdrowie zwierząt. Podczas naszej ostatniej wizyty w gospodarstwie Emilii Korolczuk mogliśmy zobaczyć, z jakimi wyzwaniami musi się mierzyć troskliwa pani rolnik. Weterynarz musiał zbadać krowę, która spodziewa się potomstwa. - A płeć da się zobaczyć? - zaciekawiła się Emilia. - To już jest za późno. Będzie niespodzianka - stwierdził po badaniu USG weterynarz. Mężczyzna zerknął również na cielaka, który miał wcześniej problemy ze zdrowiem. - W porę zadzwoniłaś, od razu leczenie. Okaz zdrowia – ocenił mężczyzna. Weterynarz miał też innych pacjentów. Zobaczcie nasze wideo. Materiał powstał w ramach cyklu "Making of Rolnicy. Podlasie". Super Express jako jedyna redakcja w Polsce możemy śledzić proces powstawania najpopularniejszego w Polsce serialu o rolnikach z Podlasia. Przypominamy, że serial jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

