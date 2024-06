Samochód potrącił 8-latka na hulajnodze elektrycznej. Dramat w Łomży

Na ulicy Zawadzkiej w Łomży doszło do potrącenia 8-latka jadącego na hulajnodze elektrycznej. Dramat wydarzył się w poniedziałek (17 czerwca) o godzinie 10.30. - 8-latek był pod opieką mamy. Dziecko jadąc na hulajnodze elektrycznej jechało po ścieżce rowerowej - informuje Urszula Brulińska z zespołu prasowej KMP Łomża. - Dziecko nie powinno poruszać się takim urządzeniem, nie ma odpowiedniego wieku i nie posiada karty rowerowej - dodaje policjantka. Kierujący toyotą 37-latek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dziecku znajdującym się na ścieżce rowerowej. 8-latek został zabrany do szpitala. Wiadomo, że kierowca auta był trzeźwy.

Zgodnie z polskim prawem, poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej. Z kolei do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

