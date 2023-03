Pijany mieszkaniec Sejn chciał zrobić swojej żonie na złość, więc wezwał policję. - Jak sam oświadczył, chciał by policja przemówiła żonie do rozsądku. Kobieta nie chciała zjeść z nim kolacji, ani zawieźć go do ojca na wieś - informuje oficer prasowy policji. 37-latek za swoje zachowanie został ukarany mandatem karnym w wysokości 200 złotych. To kolejne tego typu w ostatnim czasie bezpodstawne wezwanie pomocy. Mieszkanka powiatu hajnowskiego zadzwoniła na numer alarmowy 112 i zgłosiła awanturę domową z udziałem męża. Powiedziała, że boi się o życie. Na miejscu okazało się, że kobieta wszystko zmyśliła.

