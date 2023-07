Augustów. Skatowany chłopiec zabrany do szpitala! Wśród sprawców 9-latek

10-letni chłopiec został pobity przez trzech małoletnich sprawców w wieku: 9, 10 i 12 lat. Policja w Augustowie poinformowała o wszystkim w piątek, 28 lipca, zdradzając szczegóły zdarzenia. Napastnicy mieli najpierw popychać poszkodowanego, a po tym jak się przewrócił, zaczęli go kopać po całym ciele. Zobaczył to jeden z członków rodziny 10-letniego obywatela Ukrainy i ruszył w kierunku całej trójki, ale dzieci uciekły. Ich ofiara została zabrana do szpitala, ale obrażenia dziecka okazały się na szczęście niegroźne i wkrótce mogło ono opuścić placówkę. Tymczasem mundurowym udało się odnaleźć sprawców ataku i ustalić, że cała trójka już wcześnie znęcała się nad 10-latkiem, choć prawdopodobnie po raz pierwszy dopuściła się pobicia. Policjanci wyjaśnią też, czy do zdarzenia mogło dojść na tle narodowościowym. - Ich losem zajmie się teraz sąd rodzinny w Augustowie - informuje podkomisarz Kinga Muczyńska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.

