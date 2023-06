Śmiertelny wypadek z udziałem busa na Podlasiu. Kierowca pijany, są ranni

Życzenia dla Piotra i Pawła. Czwartek, 29 czerwca. Kapitalne teksty do wysłania [SMS, Messenger, Facebook]

Śmiertelny wypadek na Podlasiu. Jedna osoba nie żyje, droga zablokowana

Informację o wypadku przekazała PAP podlaska policja. Jak poinformował jej rzecznik Tomasz Krupa, w piątek (30 czerwca) po południu na drodze doszło do zderzenia aut, które jechały w przeciwnych kierunkach. Na razie nie wiadomo, jakie były wstępne przyczyny wypadku; ustala to policja. - Niestety kierująca oplem kobieta zginęła; do szpitala trafili dwaj mężczyźni jadący busem, kierowca i pasażer - przekazał Krupa. Policjant dodał, że badanie alkomatem wykazało, że kierowca busa miał 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana, a objazdy zorganizowano drogami lokalnymi.