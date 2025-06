Dni wolne w roku szkolnym 2025/2026. MEN podał kalendarz. Sprawdź, kiedy odpoczniesz

Tu mieszkańcy nie narzekają. AI wybrało najlepsze miasto do życia w woj. podlaskim

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2025/2026. Uczniów i rodziców czeka spora zmiana: ferie zimowe odbędą się nie w czterech, lecz tylko w trzech terminach. To pierwsza tak poważna reorganizacja od lat – i budzi już pierwsze emocje.

Resort tłumaczy, że decyzja o zmniejszeniu liczby terminów wynika z licznych postulatów rodziców, organizacji turystycznych oraz parlamentarzystów. MEN zmieniło także skład grup województw – w części z nich ferie będą wypadać w tym samym czasie, nawet jeśli dotąd przypadały w różnych terminach. Zmiana ma ułatwić planowanie zimowego wypoczynku rodzinom mieszkającym w sąsiednich regionach.

Nowy podział ferii – kto, kiedy odpocznie?

MEN ogłosiło nowy harmonogram ferii zimowych:

19 stycznia – 1 lutego: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

2 – 15 lutego: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie

16 lutego – 1 marca: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie

MEN zapewnia, że grupy zostały tak dobrane, by liczba uczniów w każdej z nich była możliwie zbliżona. Uwagę zwraca jednak to, że w największym województwie – mazowieckim – ferie przypadają na pierwszy termin, co może oznaczać oblężenie popularnych kurortów już od połowy stycznia.

Najważniejsze daty roku szkolnego

Początek roku szkolnego: 1 września 2025 (poniedziałek)

Zakończenie zajęć dydaktycznych: 26 czerwca 2026 (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna: 22–31 grudnia 2025

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc): 2–7 kwietnia 2026

Zakończenie roku dla maturzystów: 24 kwietnia 2026

Wakacje letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2026

Terminy egzaminów maturalnych, ósmoklasisty i zawodowych zostaną ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną do 20 sierpnia.

