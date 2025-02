Stracił milion złotych, które wygrał na loterii! Dramat w Łomży

Krnąbrny 15-latek zwyzywał policjantów. To cud, że wcześniej nie doszło do tragedii

Kto by nie chciał wygrać miliona złotych na loterii? Każdy ma w głowie jakieś marzenia, które chciałby wtedy spełniać. Szanse na wygraną są niemal żadne, a jednak od czasu do czasu komuś się zdarzy zaznaczyć szczęśliwe liczby na kuponie. Do tych szczęśliwców należał przez krótki czas pewien 70-latek z Łomży. Mężczyzna żył w biedzie, jedyną nadzieją była dla niego loteria. Ku swojemu zdumieniu pewnego dnia odkrył, że wygrał. Z niedowierzaniem skontaktował się z organizatorem loterii i faktycznie, stał się z biedaka szczęśliwym posiadaczem miliona złotych. Od tego momentu zaczęły się jednak jego kłopoty. Bo wygrana mieszkańca Łomży szybko stała się tajemnicą poliszynela i przyciągnęła chętnych do zagarnięcia pieniędzy.

"Pokrzywdzonym w tej sprawie jest starszy człowiek żyjący w ubóstwie, który otrzymał wygraną na loterii"

"Pokrzywdzonym w tej sprawie jest starszy człowiek żyjący w ubóstwie, który otrzymał wygraną na loterii i w wyniku przestępczych działań różnych osób został pozbawiony tej wygranej prawie w całości. Przewidujemy, że to mogłaby być kwota nawet ok. 1 mln zł" - poinformowała PAP szefowa łomżyńskiej prokuratury Małgorzata Kosiorek-Soboń. W sumie aż sześć osób, czterech mężczyzn i dwie kobiety, zaczęło osaczać świeżo upieczonego milionera. Jedna z kobiet wmówiła mu, że się w nim zakochała i namawiała na zakup złota i drogich sprzętów, kłamała też, że ma ciężko chorą córkę i wyłudziła na rzekome leczenie jedną czwartą całej wygranej. Do tego kilku mężczyzn dosłownie napadło 70-latka, uwięziło go i zmusiło do oddania im 200 tysięcy złotych. Mężczyzna z biedaka stał się milionerem, a potem znów biedakiem! Policjanci zatrzymali już pięcioro spośród sześciorga podejrzanych. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane.

