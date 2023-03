Zaginięcie 8-latka w Suwałkach. Rodzina próbowała sama odnaleźć chłopca

Wzrok Polaków pod lupą. To czas, by pomyśleć o badaniu u specjalisty

W środę (15.03) policjanci z Suwałk otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 8-latka, który nie wrócił ze szkoły do domu. Było to około godz. 18. - Z relacji rodziny wynikało, że chłopiec około 13.30 wyszedł ze szkoły jednak do domu nie dotarł. Początkowo najbliżsi sami próbowali odnaleźć chłopca, jednak bezskutecznie. Wieczorem poprosili o pomoc policjantów - informuje komisarz Eliza Sawko, oficer prasowy KMP w Suwałkach.

Patrole sprawdzały ulice Suwałk, dworce, parki i okolice sklepów. - Już po pół godzinie od zgłoszenia, nieopodal miejsca zamieszkania, policjanci zauważyli chłopca. Te poszukiwania mają swój szczęśliwy finał. 8-latek cały i zdrowy został przekazany pod opiekę rodziny - dodaje oficer prasowy.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.