Szaleńczy rajd 14-latka na hulajnodze w Białymstoku. Ucieczkę przed policją zakończył w rowie

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-23 10:56

Dwaj nastolatkowie jechali jedną hulajnogą elektryczną po jezdni w centrum Białegostoku. Kiedy policjanci z drogówki próbowali zatrzymać pojazd, 14-letni kierujący odjechał. W trakcie ucieczki łamał kolejne przepisy, a pościg zakończył, wpadając do rowu.

Nastolatek ucieka hulajnogą przed policją w Białymstoku. O szczegółach pościgu przeczytasz na SE Białystok.
Autor: KMP Białystok/ Materiały prasowe

Funkcjonariusze zauważyli, że hulajnogą podróżuje dwóch chłopców. Kierujący przekroczył dozwoloną prędkość o 32 km/h. Na widok sygnału do zatrzymania wysadził kolegę i ruszył dalej. Policjanci podzielili się: jeden zajął się 13-letnim pasażerem, drugi podążył za uciekającym.

W czasie pościgu 14-latek przejechał między innymi przez przejście dla pieszych. Ucieczka zakończyła się, gdy jadący z nadmierną prędkością nastolatek wjechał do rowu.

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Kontrola wykazała, że chłopiec nie miał wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą. Ani on, ani jego kolega nie mieli kasków ochronnych. Opiekun 14-latka dostał 3 tys. zł mandatu za udostępnienie pojazdu osobie bez uprawnień. Każdy z opiekunów otrzymał dodatkowo mandat w wysokości 100 zł za brak kasku u nastolatka.

Sprawą 14-latka zajmie się sąd rodzinny. Chłopiec będzie odpowiadał między innymi za jazdę bez uprawnień, przekroczenie prędkości, przejazd przez przejście dla pieszych oraz przewożenie pasażera.

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POLICJA BIAŁYSTOK