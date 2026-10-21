Ciało 46-latka znaleziono na drodze. Podejrzany o potrącenie Ukrainiec zatrzymany na granicy!

Tragiczny wypadek w powiecie augustowskim: ciało 46-latka znaleziono na drodze po potrąceniu przez kierowcę, który uciekł z miejsca zdarzenia.

Policja błyskawicznie zidentyfikowała i zatrzymała na granicy 41-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o śmiertelne potrącenie.

O szczegółach tego zdarzenia piszemy poniżej.

Tragiczny wypadek w powiecie augustowskim. Ciało 46-latka znaleziono na drodze

W piątek, 16 października, wieczorem augustowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o ciele mężczyzny znalezionym na jezdni w jednej z gmin powiatu augustowskiego. Wstępne ustalenia wskazywały, że 46-letni mieszkaniec gminy został prawdopodobnie potrącony przez samochód, a kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając mu pomocy.

Sprawą natychmiast zajęli się augustowscy kryminalni. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania kierowcy. Szybko ustalili, jaki pojazd uczestniczył w tragicznym zdarzeniu oraz kto siedział za jego kierownicą. Podejrzenia padły na 41-letniego obywatela Ukrainy. Informacje o poszukiwanym mężczyźnie przekazano odpowiednim służbom na terenie całego kraju.

Podejrzany o śmiertelne potrącenie zatrzymany na granicy z Ukrainą. Grozi mu 20 lat więzienia

Już następnego dnia 41-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w województwie podkarpackim. Następnie przekazano go augustowskim policjantom prowadzącym śledztwo.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie obywatelowi Ukrainy zarzutu spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 41-latka. Za zarzucane mu przestępstwo grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.