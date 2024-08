i Autor: KMP Suwałki Suwałki. Tadeusz Z. przyznał się do zabójstwa żony. Wiadomo, gdzie się ukrywał

Szokująca zbrodnia

Tadeusz zastrzelił żonę. Nie trafi do więzienia. Zaskakująca decyzja prokuratury

53-letni Tadeusz Z. w październiku 2023 roku zastrzelił swoją żonę. Jej ciało znaleziono w łazience. Choć mężczyzna przyznał się do winy, to nie trafi do więzienia. Prokuratura złożyła wniosek do sądu o umieszczenie 53-letniego Tadeusza Z. w zakładzie psychiatrycznym. Mężczyzna wyjaśnił, że nie mógł pogodzić się z odejściem żony.