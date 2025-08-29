Tak mówią na wsi. Jesteś z miasta? Nie zrozumiesz tych słów. Spróbuj zdobyć chociaż 6 punktów

Jeśli mieszkacie w mieście i na co dzień nie macie wiele wspólnego z życiem na wsi, pytania mogą okazać się nie lada wyzwaniem. Sprawdzimy, czy znacie dawne i współczesne słowa, których używali rolnicy, a także jak dobrze orientujecie się w codziennych zajęciach na wsi. Do zdobycia jest 15 punktów, a wynik 10 i więcej to naprawdę powód do dumy!

QUIZ. Tak mówią na wsi. Myślisz, że znasz te słowa?

Ten quiz to nie lada wyzwanie – szczególnie dla tych, którzy wychowali się w mieście i na co dzień rzadko mają kontakt z wiejską gwarą. Dla mieszkańców wsi większość pytań może być oczywista, ale jeśli uzbieracie 10 punktów i więcej, to możecie być z siebie naprawdę dumni! Zapraszamy was do zabawy, która przeniesie was w świat dawnych tradycji, rolniczych zwyczajów i zapomnianych słów. To nie tylko test wiedzy, ale też okazja, by przypomnieć sobie, jak bogaty i barwny jest język polskiej wsi.

Wiejska gwara to prawdziwa skarbnica dawnych określeń, które nierzadko wyszły już z codziennego użycia. Starsze pokolenia doskonale pamiętają, co oznaczały takie słowa jak „płachty”, „kierz” czy „cep”, natomiast dla młodszych bywają one zagadką. Quiz o słowach ze wsi to świetna okazja, by sprawdzić swoją wiedzę, ale też by przypomnieć sobie barwny język, którym posługiwali się nasi dziadkowie i babcie.

Oprócz dobrej zabawy, taki test to także podróż w czasie – do świata, w którym codzienność kręciła się wokół pracy w polu, gospodarstwa i tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Sprawdź, ile z tych słów rozpoznasz bez problemu, a które będą dla Ciebie prawdziwym wyzwaniem.

Pytanie 1 z 15
Obrządek to inaczej...

