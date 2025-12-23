Taka będzie pogoda w Wigilię. Na pasterce będziesz zgrzytać zębami od mrozu. Wiadomo, co ze śniegiem

Przed nami mroźne święta, a temperatury w Wigilię mogą spaść do -7°C w dzień i -12°C w nocy.

Synoptycy przewidują opady śniegu, jednak ulice polskich miast prawdopodobnie nie będą białe.

Gdzie będzie najzimniej, jakie zagrożenia czekają na drogach i czego jeszcze możemy się spodziewać?

- W Wigilię (24 grudnia) termometry wskażą nawet do -7°C w dzień, w nocy ze środy na czwartek natomiast temperatura spadnie do -12°C. Miejscami na południu wystąpią opady śniegu – poinformował w rozmowie z PAP Mariusz Cebula, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Dodał, że pierwszy dzień świąt (25 grudnia) zapowiada się słonecznie w całej Polsce.

Noc z wtorku na środę (23/24 grudnia) pochmurna z postępującymi od północy ku centrum kraju większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W południowej Polsce miejscami spadnie śnieg. Przed nami bardzo zimna noc, z temperaturą nawet do -11°C. W centrum -6°C. Najcieplej na południowym zachodzie, ale i tam lekki mróz do -1°C.

Uwaga na drogi i chodniki, które mogą być śliskie. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami w południowej Polsce porywisty, z kierunków wschodnich i północno-wschodnich. Wysoko w górach wiatr porywisty, w Sudetach do 80 km/h, a w Karpatach do 65 km/h – zapowiada IMGW.

Wigilia zapowiada się na dzień pogodny. Pochmurno tylko w pierwszej części dnia na południu kraju. - W rejonach podgórskich, zwłaszcza Sudetów, możliwe słabe opady śniegu, które w ciągu dnia stopniowo będą zanikać - powiedział w rozmowie z PAP Mariusz Cebula.

Najchłodniej na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą -7°C. W rejonach górskich i centrum -4°C. Najcieplej na krańcach zachodnich, ale i tam lekki mróz. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu i na południowym zachodzie kraju, miejscami porywisty, lokalnie w porywach do 60 km/h, wschodni i północno-wschodni – przewiduje IMGW.

Mariusz Cebula wskazał, że wysoko w górach, zwłaszcza w Sudetach, porywy wiatru wzrosną do 80 km/h, a w Karpatach do 65 km/h. Wigilijna noc pogodna, acz bardzo mroźna. Na termometrach od -12°C w centralnej Polsce do -4°C nad morzem.

