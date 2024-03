Rolnicy nie zwalniają. Na tydzień zablokują granicę z Litwą

Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa zawstydziła swojego męża. Trudno uwierzyć, że to prawda

Znacznych utrudnień w ruchu należy spodziewać się na trasie S61 w Budzisku na granicy Polski i Litwy. Protest rolników rozpocznie się tam 1 marca o godz. 10 i potrwa aż do 7 marca do godz. 10. - Organizator protestu zapowiedział zablokowanie wjazdu z Litwy do Polski dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton, z jednoczesnym pozostawieniem przejezdności lewego pasa ruchu. W wyniku blokady, pojazdy ciężarowe będą kierowane na Miejsce Obsługi Podróżnych w Budzisku, gdzie zostaną objęte monitoringiem obrotu towarowego artykułów rolnych - informuje Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

- Kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony zachęcamy do podróży na Litwę drogą krajową nr 16 przez Ogrodniki. Liczymy, że zgodnie z zapowiedzią Organizatora zgromadzenia trasa S61 w kierunku Litwy pozostanie przejezdna - dodaje Inga Januszko-Manaches, rzecznik prasowy biura wojewody.

Protesty rolników przetaczają się przez całą Polskę. Rolnicy sprzeciwiają się polityce Unii Europejskiej (Zielony Ład) dotyczącej transformacji ekologicznej, a także niekontrolowanemu napływowi produktów rolnych z Ukrainy.

