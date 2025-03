Więcej pieniędzy, można już myśleć o projektach

- Zapraszamy mieszkańców Suwałk do tego, by już teraz myśleli nad koncepcjami swoich pomysłów, które chcieliby zgłosić do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Kwota, którą chcemy przeznaczyć na ten cel jest duża. To blisko 4 mln zł. Gotowy jest już harmonogram - zachęca zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski.