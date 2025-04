​Wielkanoc 2025: Piękne życzenia dla rodziny, przyjaciół i pracowników – tradycyjne, religijne i z humorem​

Słodkie grafiki i obrazki do pobrania za darmo na Wielkanoc. Idealne do wysłania rodzinie, znajomym

Wielkanoc to wyjątkowy czas – pełen nadziei, odrodzenia i radości. W tych dniach warto przesłać dobre słowo bliskim, współpracownikom, znajomym czy sąsiadom. Wielkanoc już w niedzielę 20 kwietnia. Życzenia wielkanocne, choć krótkie, mogą wyrazić wdzięczność, troskę i serdeczność. Poniżej znajdziesz gotowe propozycje życzeń na Wielkanoc 2025, które możesz wpisać na kartkę, wysłać SMS-em, e-mailem lub dodać do świątecznej wiadomości w mediach społecznościowych.

Nie musisz być poetą, by napisać coś pięknego – wystarczy kilka prostych słów z serca. Wybierz życzenia, które najlepiej oddają Twoje emocje i spraw, by te Święta były jeszcze bardziej wyjątkowe.

Tradycyjne życzenia wielkanocne

Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni serca pokojem, nadzieją i radością. Spokojnych, zdrowych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Z okazji Wielkanocy życzę zdrowia, miłości, rodzinnego ciepła i wielu pięknych chwil przy wielkanocnym stole.

Niech radosne "Alleluja" rozbrzmiewa w Twoim domu, a wiosenne słońce rozświetla każdy dzień.

Krótkie życzenia – idealne na SMS-a

Wesołego Alleluja i mokrego dyngusa!

Radości, pokoju, nadziei – nie tylko na Święta, ale na każdy dzień!

Wesołego Alleluja, dużo słońca i jeszcze więcej uśmiechu!

Kolorowych jajek, mokrego dyngusa i dużo radości!

Spokoju, miłości i nadziei – nie tylko od święta!

Ciepła rodzinnego, święconki smakowitej i chwil bez pośpiechu!

Zajączka szybkiego, jajka pysznego i dyngusa mokrego!

Smacznego jajka, serdeczności i pięknych chwil – Wesołych Świąt!

Religijne życzenia wielkanocne

Zmartwychwstały Chrystus niech napełni Twoje serce wiarą, nadzieją i miłością.

Alleluja! Niech moc Zmartwychwstania będzie dla Ciebie źródłem siły i pokoju.

Niech ten święty czas odrodzi w nas dobro, wiarę i miłość do drugiego człowieka. Wszystkiego najlepszego!

Życzenia wielkanocne dla rodziny

Kochani! Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Wam zdrowia, spokoju ducha i dużo uśmiechu. Niech ten czas będzie pełen bliskości i wzruszeń.

Wesołych Świąt – smacznego jajka, pogodnych rozmów i rodzinnego ciepła!

Życzenia wielkanocne dla znajomych i przyjaciół

Niech świąteczny czas przyniesie Ci odpoczynek, dużo radości i nowe siły na wiosnę!

Wielkanoc to nie tylko jajka i zajączki – to także dobry moment, by powiedzieć: cieszę się, że jesteś!

Życzenia do pracy – dla współpracowników i przełożonych

Z okazji Wielkanocy życzę Państwu spokoju, zdrowia i wielu miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

Życzę Świąt pełnych ciepła, spokoju i dobrej energii na kolejne zawodowe wyzwania.

Niech ten świąteczny czas przyniesie odpoczynek, radość i świeże inspiracje.