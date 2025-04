Brak uczniów, szkoły do zamknięcia. Decyzja już zapadła

Wielkanoc to najważniejsze i najbardziej uroczyste święto chrześcijańskie. Tradycja święcenia pokarmów, czyli tzw. święconki, sięga wieków i głęboko zakorzeniona jest w polskiej kulturze. Choć koszyczek wielkanocny na pierwszy rzut oka wydaje się jedynie symbolicznym zestawem produktów, każdy z nich ma głębokie znaczenie religijne i kulturowe. Warto wiedzieć, co powinno się w nim znaleźć, a czego absolutnie unikać. Istnieje też jeden produkt, o którym wielu z nas zapomina, a który według ludowej tradycji przynosi zdrowie i chroni przed nieszczęściem.

Wielkanoc 2025. Co koniecznie powinno znaleźć się w święconce? Lista produktów

Tradycyjna święconka zawiera siedem podstawowych elementów, z których każdy ma swoje symboliczne znaczenie:

Chleb – symbol ciała Chrystusa, ale także codziennego pożywienia. Ma zapewnić dostatek i pomyślność.

Jajka – znak odradzającego się życia i zmartwychwstania Jezusa. Czasem dekorowane, zawsze ugotowane na twardo.

Wędliny – oznaczają dobrobyt i sytość, a także zakończenie Wielkiego Postu.

Chrzan – symbol siły fizycznej i duchowej, przypomina o gorzkiej męce Chrystusa.

Sól – oczyszcza i chroni przed złem; nieodzowny element każdego koszyczka.

Ciasto – najczęściej w formie babki wielkanocnej, jest oznaką umiejętności i pracy.

Baranek – wykonany z cukru, ciasta, masła lub czekolady, symbolizuje Zmartwychwstałego Chrystusa.

Istotnym składnikiem święconki jest chrzan, który niestety bywa często pomijany. A to poważne niedopatrzenie – jego obecność w koszyczku wielkanocnym ma symbolizować siłę, a według tradycji ludowej zapewnia zdrowie i chroni domowników przed nieszczęściem.

Czego nie wkładać do koszyczka? Kościół mówi jasno

Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, nie wszystkie produkty nadają się do poświęcenia. Choć tradycja jest ważna, liturgia i sens duchowy powinny przeważać nad modą czy osobistymi upodobaniami.

W święconce nie powinno być:

alkoholu (np. wina, piwa, nalewek)

słodyczy typu batoniki czy cukierki

owoców egzotycznych (np. ananasów, mango)

pieniędzy, karteczek z życzeniami czy zdrapek lub zakładów Lotto

Te rzeczy nie mają żadnego znaczenia religijnego i odwracają uwagę od istoty święcenia pokarmów. W święconce nie chodzi o to, by się pochwalić, lecz by duchowo przygotować się na Zmartwychwstanie Chrystusa.

Tradycja, którą warto pielęgnować. Jak przygotować koszyczek wielkanocny?

Przygotowując koszyczek wielkanocny na Wielką Sobotę, warto zadbać nie tylko o estetykę (biała serwetka, zielone bukszpany, hafty), ale przede wszystkim o jego zgodność z tradycją i symboliką. Każdy produkt ma swoje miejsce i znaczenie.

