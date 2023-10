Wszystkich Świętych 2023. Organizacja ruchu i rozkład jazdy autobusów w Białymstoku

I znowu to samo! Zmiana czasu. Tym razem z letniego na zimowy 2023. Co musisz wiedzieć?

Wszystkich Świętych 2023 w Białymstoku. Kierowcy i piesi muszą przygotować się na spore utrudnienia w okolicach białostockich nekropolii. 31 października – 2 listopada zmieni się organizacja ruchu drogowego na ulicach Białegostoku w rejonie cmentarzy. Na niektórych ulicach zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się.

Wszystkich Świętych 2023 w Białymstoku. Organizacja ruchu. Najważniejsze informacje

1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych, na kilku ulicach - na wyznaczonych odcinkach będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Takimi staną się ulice:

Władysława Raginisa (od ulicy Władysława Wysockiego do ulicy Świętego Maksymiliana Marii Kolbego),

Świętego Maksymiliana Marii Kolbego (od ulicy Władysława Raginisa do ulicy Władysława Wysockiego),

Zgoda, Krzyżowa, Łącznikowa (kierunek od ulicy Władysława Wysockiego do ulicy Władysława Raginisa),

Władysława Wysockiego (odcinek od ulicy Świętego Maksymiliana Marii Kolbego do ulicy Władysława Raginisa, umożliwi poruszanie się w kierunku centrum lewą częścią jezdni, skręt w lewo z ulicy Władysława Wysockiego w ulicę Władysława Raginisa odbywać się będzie z lewej części jezdni ulicy Władysława Wysockiego),

Trawiasta (od ulicy Władysława Raginisa do ulicy Kazimierza Wielkiego).

Również 1 listopada na kilku ulicach będą wyznaczone specjalne pasy ruchu dla autobusów. Dotyczy to ulic: Raginisa, Kolbego, Wysockiego, Wasilkowskiej - także na określonych szczegółowych odcinkach. - Na niektórych skrzyżowaniach w pobliżu nekropolii pojawi się również zakaz skrętu, a na parkingach przy cmentarzach będą wyznaczone i oznakowane miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych, także taksówki będą miały wyznaczone miejsca postojowe - zapowiada miasto.

1 listopada nie będzie także czynne przejście dla pieszych przez ul. Władysława Wysockiego, które znajduje się naprzeciwko głównego wejścia na cmentarz miejski. Piesi będą mogli korzystać z przejścia z sygnalizacją świetlną przy skrzyżowaniu ulic Wysockiego i Kolbego. - Przystanek komunikacji miejskiej w rejonie tego przejścia zostanie przesunięty za ul. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, jadąc w kierunku Wasilkowa - czytamy w komunikacie planowanych zmianach.

Wszystkich Świętych 2023: Białostocka Komunikacja Miejska 1 listopada

Władze miasta zachęcają mieszkańców do korzystania 1 listopada z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Będzie obowiązywać zmieniony jej rozkład (jak w dni świąteczne), będzie także uruchomionych 8 linii specjalnych do cmentarzy. Linie będą oznaczone literą C i cyframi od 1 do 8. Linie specjalne będą przewozić pasażerów w godzinach 9 -17.

Będą też zmiany w trasach linii nr 20, 3, 9 i 100 w mieście, będą też dodatkowe kursy autobusów linii 108 do cmentarza miejskiego w Karakulach i z powrotem.