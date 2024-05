Wybiegł z domu na golasa i straszył turystów. Bezwstydnik z Augustowa omal się nie utopił

Tragedia rolnika z Podlasia. Najpierw zmarł mu tata, a teraz to! Dramatyczny wypadek w gospodarstwie

Augustów to jedno z najpiękniejszych miast w woj. podlaskim. Miejscowość przyciąga turystów z całego kraju. Ostatnio niektórzy z nich byli świadkami niecodziennego zdarzenia. Policjanci z Augustowa otrzymali informację, że wzdłuż Kanału Augustowskiego biega nagi mężczyzna. - Mieszkaniec miasta na widok radiowozu wskoczył do akwenu. Funkcjonariusze, żeby pomóc mężczyźnie wydostać się na brzeg rzucili w jego kierunku linę ratowniczą - informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. Bezwstydny 27-latek nie reagował na polecenia policjantów. Pływał od brzegu do brzegu nie chcąc dać się złapać, ale nie mógł tego robić w nieskończoność. Policjanci musieli wezwać strażaków. Mężczyzna ciągle przebywał w wodzie.

W pewnym momencie policjanci wspólnie ze strażakami wyciągnęli mężczyznę z kanału. 27-latek od razu trafił do szpitala. Mieszkaniec miasta odpowie za nieobyczajny wybryk. Za to wykroczenie kodeks przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karę nagany.

