W maju odbędą się wybory prezydenckie 2025. Wybierzemy prezydenta, który będzie pełnił swój urząd przez najbliższe 5 lat. W naszym kraju czynne prawo wyborcze przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 18 lat, a prawo wyborcze nie zostało im odebrane poprzez prawomocny wyrok sądu lub Trybunału Stanu, a także nie są ubezwłasnowolnione. W większości krajów Unii Europejskie głosować można od 18 roku życia. Wyjątkiem jest Austria oraz Malta, gdzie głosować w wyborach można już od 16 roku życia.

Czy i kiedy w Polsce 16-latkowie będą mogli głosować w wyborach? Niedawno w Gdańsku odbył się tzw. okrągły stół uczniowski, w którym wzięła udział szefowa MEN Barbara Nowacka. Uczniowie mieli do pani minister mnóstwo pytań, a jedno z nich dotyczyło właśnie obniżenia wieku czynnego prawa wyborczego do 16. roku życia.

16-latkowie będą mogli głosować? Szefowa MEN komentuje

Według Barbary Nowackiej jest to jeden z tematów, które są początkiem bardzo poważnej debaty społecznej. - Gdyby pan pytał o moje osobiste zdanie, to nie widzę żadnego powodu, dla którego w szczególności w wyborach samorządowych młode osoby nie mogą brać udziału. Uważam, że to są te wybory, w których macie i tak największy głos, bo wpływają one na społeczność lokalną. W kolejnych etapach zobaczymy, jak to się sprawdzi, bo wszystko trzeba sprawdzać w rzeczywistości - uważa szefowa MEN.

