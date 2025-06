Mazurska perła zaprasza na muzyczne święto – Eska Music Tour w Ełku

Miasto z historią, która żyje

Historia Ełku sięga średniowiecza. Miasto zostało założone przez zakon krzyżacki, a jego strategiczne położenie nad jeziorem Ełckim uczyniło je ważnym punktem na mapie dawnych Prus. Znajduje się tutaj krzyżacki zamek na wyspie oraz wiele zabytkowych budowli z przełomu XIX i XX wieku. Przez wieki Ełk był miejscem, gdzie krzyżowały się wpływy kulturowe i religijne, co do dziś tworzy jego niepowtarzalny charakter.

Letnia stolica Mazur

Ełk to dziś jedno z najbardziej dynamicznych miast regionu. Nowoczesna promenada wokół jeziora, doskonała baza gastronomiczna, liczne ścieżki rowerowe i spacerowe sprawiają, że miasto przyciąga turystów poszukujących zarówno relaksu, jak i aktywnego wypoczynku. W sezonie letnim można tu wypożyczyć kajaki, zrelaksować się na miejskiej plaży lub odwiedzić pobliskie rezerwaty przyrody.

Dzięki swojemu położeniu i infrastrukturze Ełk zyskał miano „Mazurskiej perły” – miejsca, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a historia z tętniącym życiem współczesnym.

Kulturalne serce regionu

Rok 2025 to dla Ełku nie tylko święto historyczne, ale też czas pełen wydarzeń kulturalnych. Miasto słynie z organizacji licznych festiwali, pokazów i koncertów, które przyciągają gości z całego kraju. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Eska Music Tour, jedno z najgłośniejszych wydarzeń muzycznych tej części Polski.

Eska Music Tour – wielkie muzyczne święto nad Jeziorem Ełckim

Już 3 lipca, w czwartek, plaża miejska przy ul. Parkowej w Ełku zamieni się w przestrzeń koncertową z prawdziwego zdarzenia. Wszystko za sprawą Eska Music Tour, czyli ogólnopolskiej trasy koncertowej Radia ESKA, która w tym roku zawita właśnie do serca Mazur.

Na scenie pojawią się znani i uwielbiani artyści, których przeboje królują na playlistach w całej Polsce:

Maryla Rodowicz – legenda polskiej sceny muzycznej, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Jej koncerty to żywioł, charyzma i klasyki, które znają wszyscy.

Tymek – jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia. Jego utwory łączą rap, pop i elektronikę w unikalnym stylu, który porusza tłumy.

Tribbs – producent i DJ, który w błyskawicznym tempie zdobył uznanie fanów i artystów. Jego nowoczesne aranżacje i klubowe brzmienia idealnie wpisują się w klimat letnich imprez.

Ikarus Feel – wschodząca gwiazda sceny alternatywno-popowej. Jego świeże podejście i energiczna muzyka podbijają coraz szersze grono słuchaczy.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17:30 i potrwa do późnych godzin wieczornych. Wstęp na koncert jest bezpłatny, dlatego warto zaplanować przyjazd wcześniej – zarówno dla wygody, jak i by móc skorzystać z innych atrakcji, które Ełk oferuje latem.

Dlaczego warto przyjechać do Ełku właśnie teraz?

Połączenie jubileuszu 600-lecia, wakacyjnej atmosfery i koncertu z udziałem topowych gwiazd polskiej sceny muzycznej czyni z Ełku idealny kierunek na letni wypad. To nie tylko okazja do zabawy i relaksu, ale też do odkrywania jednego z najpiękniejszych miast północno-wschodniej Polski.

