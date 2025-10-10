Wybrano najlepszy polski serial w historii. Ranking TOP 10. Od klasyki PRL po współczesne hity z platform streamingowych

O pomoc w wyborze najlepszego polskiego serialu poprosiliśmy sztuczną inteligencję. I tak lista przygotowana przez AI została opracowana na podstawie analizy opinii widzów, recenzji krytyków, popularności w internecie oraz znaczenia kulturowego poszczególnych produkcji. Sztuczna inteligencja przeanalizowała setki komentarzy i rankingów, by wyłonić dziesięć tytułów, które najczęściej uznawane są za najlepsze w historii polskiej telewizji. Nie jest to więc wynik jednej opinii, ale zbiorowa ocena zsyntetyzowana przez AI, która pokazuje, jak zmieniały się gusta Polaków — od czasów PRL po erę telewizji streamingowej.

10. Dom

Reżyseria: Jan Łomnicki Obsada: Tomasz Borkowy, Joanna Szczepkowska, Władysław Kowalski

Ten serial to kronika polskiego społeczeństwa od końca II wojny światowej aż po czasy transformacji. „Dom” w wyjątkowy sposób pokazuje, jak zmieniała się Polska i ludzie w niej żyjący. To także symbol serialowego realizmu — bez patosu, ale z ogromną prawdą o życiu.

9. Czterej pancerni i pies

Reżyseria: Konrad Nałęcki Obsada: Janusz Gajos, Włodzimierz Press, Franciszek Pieczka

Serial, który przez lata był niemal obowiązkowy w każdej polskiej rodzinie. „Pancerni” to nie tylko wojna, ale też przyjaźń, lojalność i kultowy Szarik, którego kochali wszyscy. Choć dziś część widzów patrzy na niego z przymrużeniem oka, trudno przecenić jego znaczenie historyczne i emocjonalne.

8. Alternatywy 4 (1983–1986)

Reżyseria: Stanisław Bareja Obsada: Roman Wilhelmi, Stanisław Tym, Bożena Dykiel

Ikona PRL-owskiej satyry. Serial, który mimo cenzury stał się bezlitosnym portretem absurdu komunistycznej rzeczywistości. „Alternatywy 4” do dziś pozostają aktualne — wystarczy zamienić spółdzielnię mieszkaniową na współczesne biuro, a klimat pozostanie ten sam.

7. Rojst

Reżyseria: Jan Holoubek Obsada: Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Zofia Wichłacz

Polski serial, który pokazał, że nasze kino telewizyjne może dorównać zachodnim produkcjom. Klimat lat 80. i 90., mroczna historia oraz doskonałe aktorstwo uczyniły z „Rojsta” wzór nowoczesnego storytellingu. Serial ten umocnił pozycję Polski na mapie europejskiego streamingu.

6. Stawka większa niż życie (1967–1968)

Reżyseria: Andrzej Konic, Janusz Morgenstern Obsada: Stanisław Mikulski, Emil Karewicz

Hans Kloss to bohater, który przeszedł do legendy. Serial o polskim szpiegu działającym w niemieckim wywiadzie to klasyka gatunku, pełna napięcia, akcji i inteligentnych dialogów. „Stawka” była nie tylko rozrywką, ale też symbolem sprytu i odwagi Polaków.

5. 07 zgłoś się (1976–1987)

Reżyseria: Krzysztof Szmagier Obsada: Bronisław Cieślak

Porucznik Borewicz to najpopularniejszy policjant w historii polskiej telewizji. Serial był mieszanką kryminału, sensacji i obyczaju, z niepowtarzalnym klimatem lat 80. Dziś ma status kultowego — głównie dzięki charyzmie głównego bohatera i ironicznemu tonowi całości.

4. Czas honoru (2008–2014)

Reżyseria: Michał Kwieciński, Michał Rosa Obsada: Jan Wieczorkowski, Antoni Pawlicki, Maciej Zakościelny

Nowoczesna epopeja o polskich żołnierzach AK. Połączenie emocji, patriotyzmu i dramatyzmu sprawiło, że widzowie oglądali „Czas honoru” z zapartym tchem. Serial udowodnił, że historyczne produkcje mogą być widowiskowe, a jednocześnie wiarygodne.

3. Król

Reżyseria: Jan P. Matuszyński Obsada: Michał Żurawski, Magdalena Boczarska, Arkadiusz Jakubik

Ekranizacja powieści Szczepana Twardocha to mistrzostwo realizacyjne. Warszawa lat 30., polityka, gangi, namiętności i przemoc — wszystko podane w perfekcyjnej oprawie. „Król” pokazuje, że współczesna polska produkcja potrafi łączyć artystyczne ambicje z rozrywką na światowym poziomie.

2. Wojna domowa

Reżyseria: Jerzy Gruza Obsada: Irena Kwiatkowska, Alina Janowska, Andrzej Szczepkowski

Serial lekki, dowcipny i pełen ciepła. Pokazywał życie warszawskiej inteligencji z humorem i wdziękiem. Choć czarno-biały i krótki, do dziś uchodzi za jedną z najinteligentniejszych polskich komedii. To serial, który się nie starzeje.

1. Zmiennicy

Reżyseria: Stanisław Bareja Obsada: Ewa Błaszczyk, Mieczysław Hryniewicz, Bronisław Pawlik

Najlepszy polski serial wszech czasów - tak zdecydowała AI. „Zmiennicy” to esencja Barei — absurd, satyra, humor i celne obserwacje społeczne. Serial, który można oglądać po raz setny i wciąż się śmiać, bo jego dowcipy pozostają aktualne. Bareja w mistrzowski sposób ukazał Polskę końca PRL — pełną nonsensów, ale też ludzkiego ciepła.

