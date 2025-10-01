Nie "Kiler", nie "Miś". AI wybrało polską komedię wszech czasów

Polskie kino komediowe ma wyjątkową tradycję – od satyry na PRL, przez absurdy codzienności, aż po współczesne produkcje, które cytuje cała Polska. Wiele z tych filmów stało się częścią popkultury, a ich dialogi weszły na stałe do języka codziennego. Zapytaliśmy AI, która komedia zasługuje na miano najlepszej polskiej w historii. Oto zestawienie, w którym znalazły się tytuły znane i uwielbiane przez widzów od kilku dekad.

Najlepsze polskie komedie w historii. AI wskazało zwycięzcę

1. „Sami swoi” (1967, reż. Sylwester Chęciński)

Historia zwaśnionych rodzin Kargulów i Pawlaków to absolutny klasyk. Film łączy pokolenia, a jego popularność nie słabnie od lat. Cytaty takie jak „Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie” zna prawie każdy. To właśnie ten obraz AI wskazuje jako najlepszą polską komedię wszech czasów.

2. „Miś” (1981, reż. Stanisław Bareja)

Ikona satyry na PRL i symbol humoru lat 80. Stanisław Bareja w krzywym zwierciadle pokazał absurdy codzienności. Dla wielu widzów „Miś” to film ponadczasowy – cytaty z niego wciąż bawią i są aktualne.

3. „Seksmisja” (1984, reż. Juliusz Machulski)

Futurystyczna komedia science-fiction z niezapomnianymi rolami Jerzego Stuhra i Olgierda Łukaszewicza. Film bawi absurdem, a jednocześnie inteligentnie komentuje relacje społeczne i polityczne.

4. „Kiler” (1997, reż. Juliusz Machulski)

Komedia sensacyjna z czasów transformacji. Cezary Pazura jako przypadkowy „zabójca do wynajęcia” stworzył jedną z najbardziej rozpoznawalnych ról w polskim kinie. Dynamiczna akcja i błyskotliwe dialogi sprawiły, że „Kiler” do dziś ma status kultowego hitu.

5. „Rejs” (1970, reż. Marek Piwowski)

Film, który uchodzi za manifest absurdu. Choć nie ma tradycyjnej fabuły, stał się jednym z najczęściej cytowanych dzieł w historii polskiego kina. Postacie pasażerów statku i ich rozmowy do dziś są źródłem niezliczonych memów i odniesień w kulturze.

Polskie kino komediowe ma wiele twarzy – od satyrycznego „Misia”, przez futurystyczną „Seksmisję”, aż po współczesnego „Kilera”. Jednak AI wskazuje, że najważniejszą i najlepszą polską komedią pozostają „Sami swoi” – film, który nie tylko bawi, ale także opowiada uniwersalną historię o rodzinie, sąsiedzkich sporach i narodowych przywarach.

