W jednym z bloków w Wysokiem Mazowieckiem doszło do wybuchu w mieszkaniu. Było to w poniedziałek (17.04) około godziny 10. - W wyniku tego zdarzenia 78-latek trafił do szpitala. Obecnie trwają czynności na miejscu zdarzenia, w tym ewakuacja - przekazała nam aspirant sztabowy Anna Zaremba, oficer prasowa KPP w Wysokiem Mazowieckiem.

Wkrótce podamy więcej informacji w tej sprawie.