Do tego groźnego wypadku doszło w sobotę (28.10) około południa. Na skrzyżowaniu ulic Tysiąclecia Państwa Polskiego i Andersa (wylot na Augustów) zderzył się ze sobą dwa pojazdy: osobówka i bus. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 28-letni kierowca saaba wjechał na czerwonym świetle w wyniku czego doszło do zderzenia z renault, którym kierował 54-latek - informuje podkom. Marcin Gawryluk z zespołu prasowego podlaskiej policji. Renault podróżowało 9 osób, w tym 7 dzieci, które zostały zabrane do szpitala. Na opublikowanych w mediach społecznościowych zdjęciach widać, że bus, którym jechały dzieci, leży na boku. Wiadomo, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.

