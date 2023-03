Zaatakował na ulicy Ukraińca. 20-latek wpadł w furię

Policjanci z Wysokiego Mazowieckiego zatrzymali 20-latka poszukiwanego przez Sąd Okręgowy w Łomży. Mężczyzna ma do odbycia karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności. - Mieszkaniec miasta we wrześniu 2022 roku na jednej z ulic Wysokiego Mazowieckiego kopnął w głowę oraz wyzywał obraźliwymi słowami obywatela Ukrainy - informuje oficer prasowy. 20-latek był mocno zdziwiony, kiedy do jego mieszkania zapukali policjanci. Trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe sześć miesięcy.

Sonda Czy znając miejsce pobytu poszukiwanego przestępcy, poinformowałbyś policję? Tak Nie Trudno powiedzieć