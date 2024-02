Aktualizacja, środa 28 lutego, godz. 12: Policjanci z Białegostoku poinformowali, że 16-latek odnalazł się.

Wcześniej pisaliśmy:

Policjanci z Komisariatu Policji I w Białymstoku szukają 16-letniego Jana. Białostoczanin wyszedł z domu w sobotę 24 lutego. Nie wiadomo, gdzie jest i co się z nim dzieje. Do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Rysopis zaginionego: wzrost około 180 cm, otyła budowa ciała, włosy krótkie, ciemne, oczy koloru szarego. Nastolatek wyszedł z domu ubrany w czarną obcisłą kurtkę do pasa, czarne dresowe spodnie, czarną materiałową czapkę bez daszka. Policjanci udostępnili zdjęcie zaginionego nastolatka.

- Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego proszone są o kontakt z najbliższą jednostką Policji lub numerem alarmowym 112 - apeluje Malwina Trochimczuk z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

