Policjanci z Komisariatu Policji III w Białymstoku szukują zaginionej Agnieszki Ulaska. 32-latka w poniedziałek 8 września wyszła z domu, do chwili obecnej nie powróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną i najbliższymi.

Rysopis zaginionej Agnieszki Ulaska

Ma około 168 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma ciemne brązowe włosy i brązowe oczy. Ubrana była w czerwoną bluzkę z krótkim rękawem, niebieskie jeansy, posiadała przy sobie czarną kurtkę jeansową z kolorowym wzorem na plecach, znaki szczególne: tatuaż na ręku, na nodze, na łopatce oraz na palcach u rąk. Kobieta nie choruje, nie przyjmuje leków.

Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu kobiety proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką Policji - apeluje Katarzyna Zarzecka z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.