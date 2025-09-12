- Do zdarzenia doszło 1 września 2025 roku około godziny 9:00 w Białymstoku.
- Kobieta szła chodnikiem razem z dzieckiem, gdy została potrącona przez hulajnogę elektryczną.
- Sprawca to mężczyzna w wieku około 50–60 lat, jechał hulajnogą z ciemnym siodełkiem.
- Po potrąceniu odjechał, nie udzielając pomocy poszkodowanej.
- Piesza trafiła do szpitala, dziecko nie odniosło obrażeń.
- Policja apeluje do świadków o zgłaszanie się do Komisariatu Policji II w Białymstoku.
Policjanci z Komisariatu Policji II w Białymstoku prowadzą poszukiwania świadków groźnego zdarzenia, do którego doszło 1 września 2025 roku około godziny 9. W rejonie skrzyżowania ulic 1000-lecia Państwa Polskiego i Bitwy Białostockiej mężczyzna na hulajnodze potrącił kobietę idącą z dzieckiem.
- Mężczyzna w wieku około 50 - 60 lat jadący hulajnogą elektryczną z siodełkiem ciemnego koloru potrącił idącą chodnikiem kobietę i odjechał z miejsca zdarzenia - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku.
Kobieta w wyniku potrącenia trafiła do szpitala. Na szczęście dziecku, które jej towarzyszyło, nic się nie stało.
Policjanci zwracają się z apelem do wszystkich osób, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy. Wszystkie osoby mogące wnieść istotne informacje proszone są o kontakt z Komisariatem Policji II w Białymstoku.