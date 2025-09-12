Policjanci z Białegostoku szukają świadków wypadku. Kobieta z dzieckiem potrącona przez mężczyznę na hulajnodze

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-09-12 14:08

Policjanci z Komisariatu Policji II w Białymstoku poszukują świadków potrącenia pieszej, do którego doszło 1 września 2025 roku rano w rejonie ulic 1000-lecia Państwa Polskiego i Bitwy Białostockiej. Kobieta trafiła do szpitala, a sprawca na hulajnodze elektrycznej odjechał z miejsca zdarzenia.

Policjanci z Białegostoku szukają świadków wypadku. Kobieta z dzieckiem potrącona przez mężczyznę na hulajnodze

i

Autor: KMP Białystok/ Materiały prasowe
  • Do zdarzenia doszło 1 września 2025 roku około godziny 9:00 w Białymstoku.
  • Kobieta szła chodnikiem razem z dzieckiem, gdy została potrącona przez hulajnogę elektryczną.
  • Sprawca to mężczyzna w wieku około 50–60 lat, jechał hulajnogą z ciemnym siodełkiem.
  • Po potrąceniu odjechał, nie udzielając pomocy poszkodowanej.
  • Piesza trafiła do szpitala, dziecko nie odniosło obrażeń.
  • Policja apeluje do świadków o zgłaszanie się do Komisariatu Policji II w Białymstoku.

Policjanci z Komisariatu Policji II w Białymstoku prowadzą poszukiwania świadków groźnego zdarzenia, do którego doszło 1 września 2025 roku około godziny 9. W rejonie skrzyżowania ulic 1000-lecia Państwa Polskiego i Bitwy Białostockiej mężczyzna na hulajnodze potrącił kobietę idącą z dzieckiem.

- Mężczyzna w wieku około 50 - 60 lat jadący hulajnogą elektryczną z siodełkiem ciemnego koloru potrącił idącą chodnikiem kobietę i odjechał z miejsca zdarzenia - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku.

Czytaj też: Tragiczny wypadek w Chrzanowie Pierwszym. 21-latek przewrócił się na hulajnodze elektrycznej. Zmarł w szpitalu

Kobieta w wyniku potrącenia trafiła do szpitala. Na szczęście dziecku, które jej towarzyszyło, nic się nie stało.

Policjanci zwracają się z apelem do wszystkich osób, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy. Wszystkie osoby mogące wnieść istotne informacje proszone są o kontakt z Komisariatem Policji II w Białymstoku.

Sonda
Czy użytkownicy hulajnóg elektrycznych jeżdżą rozważnie?
Cudem uniknął śmierci! 13-latek wjechał pod auto na hulajnodze!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA
POLICJA BIAŁYSTOK
HULAJNOGA
BIAŁYSTOK