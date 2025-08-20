IMGW potwierdza załamanie pogody w Polsce. Chodzi o ochłodzenie, opady deszczu i możliwe burze. W prognozach widać wyraźną zmianę, która większości Polakom nie przypadnie do gustu.

Już w prognozie na 20 sierpnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zamieścił informacje o lokalnych burzach i gradzie na północnym wschodzie. To jednak dopiero początek!

Nieprzyjemnie będzie w trakcie weekendu. Temperatury spadną poniżej 20 stopni, a w dodatku przydadzą się parasole. Więcej szczegółów w poniższym artykule.

Załamanie pogody w Polsce. IMGW nie zostawia złudzeń

O możliwym załamaniu pogody pisaliśmy już na początku tygodnia. IMGW potwierdza, że warunki atmosferyczne zaczynają nam dokuczać. W połowie tygodnia burze i opady pojawił się w prognozie dla północno wschodniej Polski, a kolejne godziny nie wyglądają korzystniej. - We wschodniej i środkowej części wybrzeża, a początkowo także na wschodzie, lokalnie przelotne opady deszczu. W pierwszej połowie nocy na wschodzie możliwe zanikające burze - czytamy w prognozie synoptycznej na noc ze środy na czwartek.

W czwartek opady deszczu najpewniej dadzą się we znaki mieszkańcom północnej, północno wschodniej i południowej Polski. Burze możliwe w rejonie Karpat. Na południowym wschodzie opady o natężeniu nawet do 20 mm.

Im bliżej weekendu, tym gorsza pogoda

W piątek przybędzie chmur, a parasole ponownie pójdą w ruch. IMGW podaje, że w północnej połowie kraju najpewniej odnotujemy słabe, przelotne opady deszczu. - Na południowym wschodzie opady deszczu, głównie w pierwszej połowie dnia, później zanik opadów. Wysokość opadów na Podkarpaciu do 10 mm - alarmuje Instytut. Nad morzem objawi się silniejszy wiatr z prędkością do 65 km/h. Temperatury pójdą w dół, ale jeszcze 22 sierpnia w wielu regionach przekroczą 20 stopni.

Pogoda postanowiła przypomnieć nam, że zbliża się jesień. Słońce powoli zacznie przegrywać z chmurami, a w weekend do tego wszystkiego dojdzie znaczne ochłodzenie, typowe dla kolejnej pory roku.

Maksymalnie 19 stopni, deszcze i burze. Prognoza na weekend

Deszcze w całym kraju, na południowym wschodzie możliwe burze i ochłodzenie - prognozy na sobotę i niedzielę (23-24 sierpnia) nie poprawią nastrojów Polakom. Przedostatni weekend sierpnia przyniesie ze sobą ponury klimat, a zamiast strojów kąpielowych sięgniemy po kurtki przeciwdeszczowe. IMGW pokazał m.in. mapę, która pokazuje pogodę na niedzielę:

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na niedzielę, 23 sierpnia

- Temperatura maksymalna od 14 stopni na południowym wschodzie do 19 stopni Celsjusza na zachodzie - czytamy w prognozie IMGW na 23 sierpnia. Jeśli doniesienia meteorologów się potwierdzą, to w weekend nie uświadczymy wartości, przekraczających 20 stopni.

Lato znajdzie się w wyraźnej defensywie. Na konkretne ocieplenie poczekamy przynajmniej do wtorku. Prognozy będziemy aktualizować.