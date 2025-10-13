Mieszkańcy woj. podlaskiego otrzymują alerty RCB. O co chodzi?

W woj. podlaskim rozpoczyna się jesienna akcja szczepienia lisów. Zrzut szczepionek z samolotów odbędzie się w dniach od 13 do 15 października 2025 r. roku. Informacja o akcji jest przekazywana mieszkańców woj. podlaskiego za pośrednictwem alertów RCB: "Uwaga! 13-15.10 (woj. podlaskie) w lasach planowane zrzuty szczepionek dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do nich zwierząt!". Zrzucane przez samoloty przynęty będą miały brązowo-zielony kolor i kształt bloczka o wymiarach 3 cm na 1 cm. Wewnątrz przynęty będzie się znajdował zatopiony blister, czyli plastikowy pojemnik z płynną szczepionką. Szczepionki pojawią się na kompleksach leśnych, polach oraz łąkach. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku apeluje do mieszkańców woj. podlaskiego, a jednocześnie przypomina:

prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt - przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,

szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,

dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka - należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza

Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących, niemniej jednak przez okres 2 tygodni od wyłożenia przynęt należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych: trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu. - Dziękujemy za pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny - czytamy w komunikacie prasowym wydanym przez Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Wścieklizna u lisów

Wścieklizna jest groźną chorobą odzwierzęcą. Ta wirusowa choroba zakaźna dotyka centralnego układu nerwowego, wrażliwe są na nią wszystkie gatunki ssaków – w tym ludzie. Wirus wścieklizny przenosi się głównie przez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą (np. przez pogryzienie). Według danych WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) wścieklizna co roku powoduje zgon około 60 tysięcy osób, głównie w Azji i Afryce.

Objawy wścieklizny u zwierząt

Głównym objawem choroby u dzikich zwierząt jest utrata wrodzonego lęku, mogą również wystąpić agresywne ataki na zwierzęta domowe, gospodarskie i ludzi. Z kolei u psów może wystąpić ślinotok, opadanie żuchwy z wypadaniem języka, porażenia, spożywanie niejadalnych przedmiotów i wiele innych objawów.

Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii

