Zima uderzy w Polskę z początkiem roku. Śnieżyce i całodobowy mróz. Znamy konkretne daty

Zimowa aura powraca do Polski na przełomie grudnia i stycznia, przynosząc mróz i opady śniegu.

Spodziewane są częste opady, zwłaszcza w Sylwestra i Nowy Rok, z największymi opadami śniegu na wschodzie kraju w Święto Trzech Króli.

Temperatury będą ujemne przez cały pierwszy tydzień stycznia 2026 roku, a najniższe odnotowane zostaną w nocy.

Czy Polska powita Nowy Rok pod białą pierzynką i jak długo utrzyma się mróz? Sprawdź szczegóły prognozy!

Od kilku dni pogoda w Polsce przypomina bardziej późną jesień niż zimę. W Wigilię chwycił mróz, a temperatura spadła do kilkunastu stopni poniżej zera, jednak taki stan rzeczy utrzymał się na krótko. Wygląda na to, że na przełomie grudnia i stycznia zimowa aura ponownie wróci do naszego kraju. Będzie nie tylko zimno, ale też spadnie śnieg. Kiedy i gdzie będzie go najwięcej?

Modele GFS na najbliższe 10 dni (do 6 stycznia 2026 r. włącznie) zakładają dość częste opady w Polsce. Dominuje śnieg oraz śnieg z deszczem. Szczególnie „mokry” ma być sylwester (31 grudnia) oraz Nowy Rok (1 stycznia). Skoro Boże Narodzenie nie były białe to jest szansa, że 2026 rok powitamy śniegiem. Opady nie będą intensywne, za wyjątkiem Trzech Króli. Na 6 stycznia przewidywane jest kilkanaście milimetrów śniegu oraz deszczu ze śniegiem, głównie we wschodniej Polsce.

Co z temperaturą w najbliższych dniach? Modele GFS wskazują całodobowy mróz właściwie przez cały pierwszy tydzień 2026 roku. Najcieplej w zachodnich regionach, ale i tam najwyższe prognozowane wartości oscylują wokół zera. Na pozostałym obszarze od -1°C do -4°C. Najzimniej będzie oczywiście w nocy. W Tatrach dwucyfrowe mrozy, zaś nad resztą kraju od -4°C do -8°C. Warto jednak na bieżąco obserwować doniesienia pogodowe, aby śledzić ewentualne zmiany w prognozach.

Źródło: IMGW

