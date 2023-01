Złodziejka w kościele. Ludzie poszli do komunii świętej, a ona... Parafia pokazała nagranie

Na stronie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Suwałkach pojawiło się nagranie, na którym widać moment, jak młoda kobieta kradnie torebkę. Do zdarzenia doszło podczas Mszy świętej. W trakcie udzielania komunii świętej wierni udali się pod ołtarz, a jedna z kobieta podeszła do ławek, podniosła torebkę i jakby nigdy nic ruszyła do wyjścia ze świątyni. - W dniu 19.01.2023r czwartek podczas Mszy Świętej o godz. 12 w momencie komunii młoda kobieta wykorzystując moment ukradła z ławki torebkę i wyszła zabierając portfel z pieniędzmi i dokumentami. Torebkę bez portfela pozostawiła w przedsionku na stoliku. Jeżeli ktoś rozpoznaje kobietę z nagrania monitoringu prosimy o kontakt z parafią lub z jednostką policji - apeluje parafia. "Jakim to trzeba być człowiekiem..", "Jedni przychodzą do kościoła na modlitwę a inni żeby kraść. Wstyd" - komentują internauci.

Sonda Czy znając miejsce pobytu poszukiwanego przestępcy, poinformowałbyś policję? Tak Nie Trudno powiedzieć