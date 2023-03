Podobno można tu zjeść świetną babkę ziemniaczaną - zaczął swój filmik youtuber. Mężczyzna pojawił się w białostockim lokalu razem z kolegą. Panowie zamówili: naleśniki z serem i śmietaną, schabowy, ziemniaki, buraczki, kotlet mielony z sałatką jarzynową, flaki i zupę pomidorową oraz babkę ziemniaczaną. - Powiem wam, że schabowy jest słaby; jakoś te buraki z olejem mnie odrzucają - komentował Książulo. Mężczyzna zwracał uwagę, że dania, które zamówił są wyjątkowo tłuste. Później youtuber pochwalił sałatkę jarzynową, ale skrytykował mielonego, który okazał się... za tłusty. Tester miał mieszane uczucia co do naleśników. - To jest trochę taki poziom naleśników, które można kupić, nie wiem, w Biedronce. Ogólnie to jest dobre, bo jest słodkie. [...] To jest chyba najgorszy bar mleczny jak do tej pory, w którym byliśmy - podsumował gorzko Książulo. Na koniec mężczyzna spróbował babki ziemniaczanej, która była "ciekawa, dobra całkiem".

Książulo testuje bar Zodiak w Białymstoku

Powiem wam, ze jestem zmieszany, bo ani ceny, ani to jedzenie nie przemawiają do mnie za bardzo. Wszystko bardzo, bardzo tłuste. [...] Bardzo słabo wypada Zodiak w moim rankingu barów mlecznych - powiedział na gorąco, zaraz po wyjściu z baru. Na koniec Książulo podjechał autem pod okienko Drive i kupił frytki. Niestety i w tym wypadku ocena nie była pozytywna. - Jeśli wybieracie się do Zodiaka to przygotujcie się naprawdę na konkretną dawkę oleju i w ogóle tłuszczu pod każdą postacią - podsumował. Filmik "BAR MLECZNY ZODIAK - co tu się dzieje?" ma już na swoim koncie 232 tys. wyświetleń.

ZAROBKI YOUTUBERÓW, DIETA ZA 70 ZŁ, ROBIN SCHULZ vs SOUTHSTAR, ŁADOWANIE ELEKTRYKÓW | ESKA XD #065 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.