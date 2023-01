Zniszczone auta Medyków na granicy. Sąd skazał jedną osobę

Dzień Dziadka, 22 stycznia. Rewelacyjne życzenia i wierszyki gotowe do wysłania. Możesz je wyrecytować przez telefon

Medycy na Granicy to inicjatywa osób z wykształceniem medycznym, które w strefie przy granicy z Białorusią pomagały nielegalnym imigrantom potrzebującym pomocy. Do zniszczenia aut członków tej grupy, doszło w połowie listopada 2021 roku we wsi Świnoroje koło Narewki. Na opublikowanych wtedy w mediach społecznościowych zdjęciach widać było, że pojazdy mają powybijane szyby, potłuczone reflektory, zniszczoną karoserię. Samochody miały też poprzebijane opony.

Straty na 18 tys. złotych

Straty materialne zostały oszacowane na blisko 18 tys. zł. Po kilku dniach policja zatrzymała trzy osoby podejrzewane o związek z tym przestępstwem: dwóch mężczyzn w wieku 24 i 26 lat oraz 24-letnią kobietę. To mieszkańcy Białegostoku - jak podawała wtedy policja - związani z miejscowym środowiskiem pseudokibiców. Zabezpieczono ich telefony komórkowe, laptopy oraz maczety i noże.

Kobieta sama zgłosiła się na policję

Przez kilka miesięcy obaj oskarżeni w tej sprawie mężczyźni byli tymczasowo aresztowani. Kobieta była poszukiwana listem gończym, bo wyjechała za granicę. Ostatecznie po powrocie do Polski sama zgłosiła się na policję.

10 stycznia na jednej rozprawie sąd przeprowadził postępowanie dowodowe, a strony wygłosiły mowy końcowe. Wyrok zapadł we wtorek. Jak poinformował PAP Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskiem (sąd w Hajnówce jest wydziałem zamiejscowym tego sądu) wyrok skazujący to rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz blisko 3,6 tys. zł grzywny. Skazany ma też zapłacić zasądzone kwoty osobom pokrzywdzonym, czyli tym, których auta zostały zniszczone. Dwoje pozostałych oskarżonych sąd uniewinnił. Wyrok nie jest prawomocny.

