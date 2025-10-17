Zobacz, ile można zarobić w Straży Granicznej. Trwa nabór

Podlaski Oddział Straży Granicznej nie zwalnia tempa – kolejne osoby przystąpiły do rekrutacji, by rozpocząć służbę na wschodniej granicy Polski. W ostatnich dniach testy i rozmowy kwalifikacyjne zdało 152 kandydatów. Nabór do służby przygotowawczej i kontraktowej trwa nieprzerwanie, a wynagrodzenia w 2025 roku sięgają nawet ponad 6 tysięcy złotych netto.

Kolejni kandydaci postanowili dołączyć do grona funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W dniach 13–15 października 2025 roku przeprowadzono kolejną turę egzaminów dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby. Podczas trzydniowych testów kandydaci do służby przygotowawczej i kontraktowej zdawali pisemny egzamin z wiedzy ogólnej oraz uczestniczyli w rozmowach kwalifikacyjnych.

Do egzaminów przystąpiło 157 osób, z czego 152 kandydatów uzyskało ocenę pozytywną i tym samym przeszło do kolejnego etapu procedury rekrutacyjnej. Wszyscy mają teraz szansę wkrótce zasilić szeregi funkcjonariuszy chroniących wschodnią granicę Polski.  Przypominamy, że w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej prowadzimy ciągły nabór do służby. Kontrakty mogą zawierać zarówno byli funkcjonariusze, jak i osoby dotychczas niezwiązane ze służbą - informuje mjr Katarzyna Zdanowicz.

Nowo przyjęci funkcjonariusze kontraktowi będą odpowiedzialni przede wszystkim za fizyczną ochronę granicy państwowej, zwłaszcza na odcinkach najbardziej narażonych na nielegalną migrację. W ramach obowiązków przewidziane są także interwencje w sytuacjach zbiorowego przekroczenia granicy oraz doprowadzanie cudzoziemców do sądów i prokuratur.

Kontrakty zawierane są na okres od 3 do 5 lat, przy czym pierwszy rok stanowi okres próbny.

Jak przebiega rekrutacja?

Cała procedura kwalifikacyjna odbywa się w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. Kandydaci umawiają termin złożenia dokumentów telefonicznie, dzwoniąc pod numer 85 714 55 33: w poniedziałki w godz. 8:00–18:00, od wtorku do piątku w godz. 8:00–15:00.

Ile zarabiają funkcjonariusze?

Wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju służby i wieku funkcjonariusza. W 2025 roku obowiązują następujące stawki netto:

Służba przygotowawcza

  • do 26 lat – 5765,49 zł
  • powyżej 26 lat – 5335,49 zł

Po ukończeniu szkolenia podoficerskiego:

  • do 26 lat – 6364,81 zł
  • powyżej 26 lat – 5855,81 zł

Dodatkowo przysługuje dodatek graniczny za służbę w bezpośredniej ochronie granicy polsko-białoruskiej.

Służba kontraktowa

  • do 26 lat – 5821,91 zł
  • powyżej 26 lat – 5383,91 zł

Funkcjonariusze otrzymują ponadto dodatki m.in. za:

  • wysługę lat,
  • posiadany stopień wyższy niż szeregowy,
  • pełnienie służby na stanowisku wymagającym zwiększonej odpowiedzialności.

Podlaski Oddział Straży Granicznej zachęca wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swojej kandydatury. Jak podkreślają funkcjonariusze, służba w Straży Granicznej to nie tylko stabilne zatrudnienie, ale przede wszystkim poczucie misji i realny wpływ na bezpieczeństwo kraju.

