Zwiększona obecność żołnierzy Sił Zbrojnych RP w woj. podlaskim. Wydano komunikat

Jacek Juszkiewicz kandydatem PiS na prezydenta miasta Suwałki. To radny miejski

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz zdradził kulisy spotkania w barze. To tam wszystko się zaczęło. "Sytuacja się rozwiązała"

Zwiększona liczba żołnierzy Wojska Polskiego jest obecna w woj. podlaskim i lubelskim. Ma to związek z rosnącą presją migracyjną na wschodniej granicy Polski. - Są to żołnierze wykonujący obowiązki w ramach WZZ Podlasie, które ma bardzo wiele zadań. Najważniejszym z nich jest wspieranie Straży Granicznej we wzmocnieniu i ochronie wschodniej granicy. Żołnierze wykonują także zadania szkoleniowe, obserwują i analizują sytuację na granicy, wykonują patrole piesze i kołowe w pobliżu pasa granicznego. Ważnym elementem działalności jest także współpraca z lokalną społecznością - wyjaśnia Anna Kowalska z Departament Komunikacji Społecznej UM w Białymstoku.

Od początku 2024 roku na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotowano 160 prób nielegalnego przekroczenia granicy.

xSPnHevF-gg

Na burgery amerykańscy żołnierze przychodzą do Locanty Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.