i Autor: PXHERE Życzenia wielkanocne po ukraińsku 2025. Wielkanoc. Wierszyki, życzenia SMS [20.04.2025]

Sprawdź!

Życzenia wielkanocne po ukraińsku 2025. Wielkanoc. Wierszyki, życzenia SMS [20.04.2025]

Wielkanoc to najważniejsze święto w kalendarzu chrześcijańskim, obchodzone z wielką radością zarówno przez katolików, jak i prawosławnych. W Polsce żyje liczna społeczność prawosławna i ukraińska, która świętuje Zmartwychwstanie Pańskie według kalendarza juliańskiego. W tym roku Wielkanoc Prawosławna wypada również 20.04.2025. To doskonała okazja, by złożyć serdeczne życzenia naszym sąsiadom, przyjaciołom i bliskim wyznania prawosławnego.