Tragedia po Pierwszej Komunii. 10-letnia Zuzia doznała udaru mózgu

Udar mózgu to obok chorób serca i nowotworów trzecia najczęstsza przyczyna śmierci i główny powód niepełnosprawności wśród osób dorosłych. Do wystąpienia udaru może przyczynić się miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, podwyższony cholesterol czy nieprawidłowa dieta oraz stres. Udar może spotkać każdego, ale żeby 10-letnie dziecko?

14 maja 2023 pochodząca z Łomży Zuzia świętowała Pierwszą Komunię Świętą. Tydzień później, podczas zabawy na podwórku, nagle runęła na ziemię. Dziewczynka helikopterem została przetransportowana do Białegostoku. Tam jej rodzice usłyszeli szokującą diagnozę: udar niedokrwienny w tętnicy po lewej stronie mózgu.

Dziewczynka od trzech tygodni przebywa w szpitalu. Ma sparaliżowaną prawą stronę ciała. Nie czuje potrzeby fizjologicznych. Wymaga całkowitej opieki. - Nie może chodzić, ani ruszać ręką. Na szczęście jest świadoma, wiele rzeczy rozumie, zaczyna troszkę już lepiej funkcjonować i radzić sobie. Coraz więcej mówi - powiedziała nam pani Klaudia, mama Zuzi. Dziewczynka ma przed sobą całe życie. Chce bawić się, spotykać z koleżankami, jeździć rowerem i żyć pełnią życia. To wszystko jest możliwe, ale trzeba na to czasu, cierpliwości oraz długiej rehabilitacji.

W przypadku udaru podstawą w powrocie do sprawności zawsze jest rehabilitacja, ale ta refundowana przez NFZ może okazać się niewystarczająca. Dodatkowe godziny ćwiczeń, badania, ośrodek rehabilitacyjny - to wszystko wiąże się z olbrzymimi kosztami. W internecie trwa zbiórka pieniędzy. - Staramy się zapewnić jej wszystko, co najlepsze, niestety koszty rehabilitacji są bardzo wysokie, a Zuzia na pewno będzie jej potrzebowała po wyjściu ze szpitala. Zwracamy się więc z prośbą do osób o dobrych serduszkach, aby w miarę możliwości wspomóc nas finansowo w tej kwestii - apeluje mama dziewczynki.

Jak to jest w ogóle możliwe, że 10-letnia dziewczynka doznała udaru, który wywołał aż takie spustoszenie w organizmie? - Wciąż nie znamy przyczyny. Czekamy jeszcze na jedno badanie genetyczne, na chorobę Fabry'ego - dodaje pani Klaudia.

Pomóc Zuzi można wpłacając pieniądze poprzez portal zrzutka.pl: Rehabilitacja Zuzi.

Poradnik Zdrowie: udar mózgu - przyczyny, objawy