10 zawodów bez przyszłości według AI. Pierwsze miejsce to pewniak. Praca bez perspektyw

Zawody bez przyszłości. Te profesje mogą zniknąć w najbliższych latach

Rynek pracy zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Postęp technologiczny, automatyzacja procesów i rozwój sztucznej inteligencji sprawiają, że część zawodów traci na znaczeniu. Eksperci podkreślają, że młode pokolenie stoi dziś przed jednym z najtrudniejszych wyzwań – wyborem ścieżki kariery, która zagwarantuje stabilność i rozwój. W Polsce, podobnie jak na świecie, niektóre profesje mogą wkrótce całkowicie odejść w niepamięć. Wskazują na to zarówno analizy trendów gospodarczych, jak i prognozy dotyczące rozwoju nowych technologii oraz zmian społecznych. Zapytaliśmy ChatGPT o to, jakie zawody, według przewidywań AI, w najbliższych latach mogą zniknąć z rynku pracy. Odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii, którą umieściliśmy pod artykułem.

Czy to oznacza koniec pracy?

Eksperci podkreślają, że zniknięcie niektórych zawodów nie musi oznaczać braku zatrudnienia. Kluczem będzie elastyczność i gotowość do przebranżowienia. Wiele profesji może ewoluować – przykładowo drukarz może znaleźć miejsce w branży projektowania graficznego, a bibliotekarz w cyfrowych archiwach. Jednocześnie warto inwestować w ścieżki kariery, które są mniej podatne na automatyzację. Dotyczy to szczególnie zawodów związanych z:

technologią i programowaniem,

ochroną zdrowia,

edukacją i kreatywnością,

relacjami międzyludzkimi,

rozwiązywaniem złożonych problemów.

Lista zawodów bez perspektyw – co jeszcze może zniknąć?

Sztuczna inteligencja przeanalizowała rynek pracy i wskazała 10 profesji, które w Polsce mogą wkrótce przestać istnieć. Choć jeszcze niedawno wydawały się stabilnym wyborem, dziś tracą swoje znaczenie. Warto więc uważnie śledzić zmiany i podejmować decyzje zawodowe w oparciu o przyszłościowe perspektywy.