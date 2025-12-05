Coraz mniej chętnych na religię. Dane z miast pokazują wyraźny trend

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-12-05 10:03

W wielu polskich szkołach religia przestaje być zajęciem "z automatu". Coraz więcej uczniów - zwłaszcza w większych miastach - rezygnuje z udziału w katechezie, a różnice między regionami robią się coraz bardziej widoczne. Najnowsze dane samorządów pokazują, że to już nie pojedyncze przypadki, lecz stały, narastający trend.

Religia w szkołach coraz rzadziej wybierana

Udział uczniów w lekcjach religii systematycznie maleje, a w dużych miastach ten trend widać szczególnie wyraźnie. Najnowsze zestawienia wskazują na spore różnice regionalne: są miejsca, gdzie na katechezę chodzi większość uczniów, ale są też takie, gdzie religia staje się zajęciem niemal niszowym - zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych.

Gdzie religia ma największą frekwencję?

W czołówce miast, w których uczniowie najczęściej deklarują udział w religii, znajdują się Rzeszów i Białystok.

  • Rzeszów: na religię uczęszcza 77,6 proc. uczniów. W szkołach podstawowych udział sięga ok. 90 proc., natomiast w szkołach średnich spada do 64,5 proc.
  • Białystok: udział ogółem to 72,9 proc., przy ponad 90 proc. w podstawówkach i ok. 51 proc. w szkołach ponadpodstawowych.

Religia w szkołach
Zmiany MEN w lekcjach religii. Mniej godzin i nowe zasady

Na malejącą frekwencję z pewnością nakładają się ostatnie zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Co dokładnie się jednak zmieniło? 

  • Od 1 września 2024 r. religia i etyka może być prowadzona w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych, gdy w danej klasie zgłosi się mniej niż 7 uczniów. Umożliwia to łączenie uczniów z różnych klas w jedną grupę.
  • Ocena z religii i etyki nie wlicza się do średniej, co w praktyce osłabia szkolną motywację punktową do uczestnictwa.
  • Od roku szkolnego 2025/2026 religia lub etyka są realizowane po jednej godzinie tygodniowo, a zajęcia mają być planowane tuż przed lub po lekcjach obowiązkowych.
