15-latek wjechał autem w mężczyznę siedzącego na ławce. Dramat niedaleko Sejn

Do zdarzenia doszło w piątek (19 lipca) przed godziną 23. 15-latek kierujący samochodem osobowym wjechał na posesję we wsi Białorzeczka. - Uszkodził on ogrodzenie, jak również dwa pojazdy, które znajdowały się na tej posesji. Wjechał również w mężczyznę, który siedział na ławce - poinformowała PAP oficer prasowa sejneńskiej policji st. sierż. Iwona Hołdyńska Hołdyńska.

Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Suwałkach i pozostał tam na obserwacji. 15-latek był trzeźwy. Policja ustala, skąd nastolatek miał samochód.

