Strzelanina i dwie eksplozje w pobliżu granicy z Litwą! Poszukiwany morderca otworzył ogień do policjantów

W rejonie litewskiego Alytusu, w pobliżu granicy z Polską, doszło w czwartek, 10 lipca, do strzelaniny. Tamtejsza policja zatrzymała porsche, którym kierował poszukiwany za podwójne morderstwo Viktors K. W czasie działań mundurowych mężczyzna otworzył ogień do policjantów, co skutkowało dwoma eksplozjami i pożarem osobówki i jednego z radiowozów. Obok znaleziono ciało.

