17-latek trafił do szpitala. Nissan wyjeżdżał z podporządkowanej

Do tego wypadku doszło we wtorek (21.03) około godz. 7.40 na drodze wojewódzkiej numer 690 we wsi Jaszczołty. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 34-letni kierowca nissana wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu 17-letniemu motorowerzyście - informuje sierżant sztabowy Kamil Jaroć z KPP w Siemiatyczach. Nastolatek trafił do szpitala. Obaj uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi. Szczegółowe okoliczności wypadku ustalają policjanci.

