QUIZ. Co pamiętasz z historii Polski? Quiz od Piastów po PRL

Co pamiętasz z historii Polski? Sprawdź się w szybkim quizie!

Historia Polski to tysiąc lat burzliwych dziejów – od chrztu Mieszka I, przez bitwę pod Grunwaldem, rozbiory, odzyskanie niepodległości, aż po czas PRL-u i przemiany ustrojowe. W szkole uczymy się o tych wydarzeniach, ale czy na pewno wszystko zapamiętaliśmy? Ten quiz to okazja, by sprawdzić swoją wiedzę i odświeżyć najważniejsze fakty. 10 pytań, trzy możliwe odpowiedzi, tylko jedna prawidłowa. Wśród tematów m.in. Konstytucja 3 maja, unia lubelska, "Solidarność", PRL i władcy Polski.

Dzieje naszego kraju to nie tylko daty i postacie z podręczników, ale także wielkie zwycięstwa, dramatyczne momenty i codzienne życie zwykłych ludzi pod zmieniającą się władzą. Polska przechodziła przez okresy chwały i upadku, była rozrywana przez rozbiory, okupowana, ale też wielokrotnie podnosiła się z kolan. To właśnie ta niepowtarzalna historia ukształtowała naszą tożsamość narodową – warto ją znać i pielęgnować.

Zrób test i przekonaj się, ile jeszcze pamiętasz z historii – i czy zasługujesz na tytuł eksperta!

QUIZ. Co pamiętasz z historii Polski? Pytanie 1 z 10 Kiedy Polska przyjęła chrzest? 966 1025 1000 Następne pytanie

Co wiesz o historii Polski? 10 pytań od średniowiecza do PRL-u

Od czasów pierwszych Piastów, gdy Mieszko I przyjmował chrzest i kształtował zręby państwowości, Polska budowała swoją pozycję w Europie. Średniowieczne walki o granice, rozwój kultury i prawa za panowania Kazimierza Wielkiego czy zwycięstwa militarne, jak bitwa pod Grunwaldem, to fundamenty naszej historii. W zupełnie innym świetle zapisały się dekady PRL-u – epoki kolejek, kartek na żywność, cenzury i oporu społecznego.

