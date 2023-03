17-latek z Augustowa naoglądał się za dużo filmów. Nastolatek w mercedesie myślał, że może wszystko

Dużo wolnego na Wielkanoc 2023? To możliwe. Wystarczy dobrze to zaplanować! Zobacz, kto nie musi pracować w Wielki Czwartek i Wielki Piątek

W miniony poniedziałek (27.03) policjanci z Augustowa zauważyli mercedesa, którego kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o 53 kilometry na godzinę. Funkcjonariusze chcieli zatrzymać mercedesa, ale kierowca nie zamierzał dostosować się do poleceń policjantów. Kierowca gwałtownie zjechał do zatoki autobusowej. - Następnie ruszył i zaczął uciekać w kierunku Studzienicznej. Policjanci natychmiast ruszyli w pościg. Mężczyzna przez cały czas ignorował sygnały nakazujące zatrzymanie pojazdu. Dojeżdżając do Śluzy Swoboda, kierowca wraz z pasażerem porzucili pojazd, a ucieczkę kontynuowali pieszo - informuje oficer prasowy. Zatrzymano ich kilkaset metrów dalej. - Okazało się, że za kierownicą siedział 17-latek, który nie posiada uprawnień do kierowania. Mieszkaniec miasta usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli. Odpowie również za przekroczenie prędkości oraz kierowanie bez uprawnień - dodaje oficer prasowy.

