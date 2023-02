Policjanci z Augustowa zatrzymali 19-latka podejrzanego o kradzież z włamaniem do jednej ze szkół podstawowych na terenie gminy. - Pracujący nad sprawą funkcjonariusze ustalili, że mieszkaniec powiatu augustowskiego może mieć związek z kradzieżą, która miała miejsce pod koniec stycznia. Wówczas łupem włamywacza padł laptop o wartości 2 tysięcy złotych. Ponadto sprawca próbując dostać się do szkoły zniszczył okna i drzwi na ponad 4 tysiące złotych - informuje oficer prasowy. Zatrzymany 19-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co zgodnie z kodeksem karnym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Czytaj też: List gończy za Julitą Głowacką z Białegostoku. 30-latkę szuka policja

